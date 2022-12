Eisbullen zeigten dem Leader die Grenzen auf

Die Eisbullen baten Innsbruck zum Spitzenspiel, die Damen hatten dabei freien Eintritt - am Sonntagnachmittag war in der Eishalle ordentlich was los. 2798 Zuschauer waren vor Ort - und sahen einen Fehlstart der Hausherren: Tyler Coulter (4.) traf nach Unordnung in der Salzburger Hintermannschaft früh zur Gästeführung. Die Hausherren überstanden die Druckphase. Doch es sollte bis zur 17. Minute dauern, ehe die Eisbullen glücklich zum Ausgleich kamen.