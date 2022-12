Schillernde Scheinwelt des Reichsverschwörer-Kochs

Immer mehr Details werden über den Starkoch und Schwiegervater eines ÖFB-Stars bekannt, der in Kitzbühel verhaftet wurde. Dort war er gefeiert und beliebt, sein jetzt unter Verdacht stehendes Reichsbürger-Doppelleben fiel in seinem Heimatort nicht auf. In Österreich werden mittlerweile 4000 Menschen der radikalen Truppe zugeordnet.