Fivers Margareten im European Cup ausgeschieden

Bei den Frauen steht Wiener Neustadt ebenfalls vor dem Aus. Die Niederösterreicherinnen mussten sich im Hinspiel des Sechzehntelfinales in Skopje/Nordmazedonien gegen Gjorche Petrov klar mit 26:45 (11:21) geschlagen geben. Das Rückspiel findet am Sonntag (18.00 Uhr) ebenfalls in Skopje statt. Auch Vizemeister WAT Atzgersdorf steht am Sonntag (13.00 Uhr) in Gijon nach einem 18:33 im Hinspiel vor einer fast unlösbaren Aufgabe.