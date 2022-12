Europacupspiel von Krems stand kurz vor Abbruch

„Unseren Klub gibt es seit 1947 - aber so etwas habe ich noch nie erlebt!“ Und die Kremser Handball-Legende Herbert Gruböck war als Spieler und Funktionär jahrzehntelang im Dienst des Traditionsvereins. Was war geschehen? Bei 12:13-Rückstand aus Kremer Sicht geriet die Lage im Fanblock von Vojvodina, von rund 100 Fans in die Wachau begleitet, außer Kontrolle.