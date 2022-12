Daley Blind - Wenn der Name zum Programm wird

300 Ligaspiele bei Ajax Amsterdam und Manchester United auf Topniveau, 94 Auftritte im holländischen Nationalteam, 32 Jahre Lebenserfahrung - all das brachte Daley Blind in der 35. Minute rein gar nichts. Er schloss die Lücke in der Abwehrkette zu spät, ließ Molina innen passieren und hatte damit beim 0:1 nicht mehr als den besten Zuschauerplatz. „Eine Katastrophe für einen Verteidiger“, wie „Krone“-Taktikexperte Toni Pfeffer (siehe Video oben) analysierte.