Wien: Schule stellt Klassen nach Religion zusammen

Hoher administrativer Aufwand

„Wir haben bereits vorab Gerüchte gehört, dass dies ausschlaggebend ist“, erzählt die Mutter der „Krone“. So ganz glauben wollte sie das jedoch nicht, also konfrontierten sie am Tag der offenen Tür den Direktor des Gymnasiums am Maria-Trapp-Platz. Die Unterstufe wird dort als Modellversuch „WienerMittelSchule“ geführt.