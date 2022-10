Keine Lehrer! Religion vom Plan gestrichen

Das Chaos an den Schulen sorgt auch bei Eltern für Aufregung. „Meine Tochter besucht die zweite Klasse in der VS Erlaaer Straße, und Anfang Oktober gibt es noch immer keine fixe Lehrkraft“, beklagt ein betroffener Vater. Vorübergehend würde die Situation damit gelöst werden, dass sich die Lehrer täglich abwechseln und auch die Direktorin selbst an Freitagen in der Klasse steht. „Die Kinder brauchen dringend eine Bezugsperson!“, fordert er. Wann es so weit sein wird, ist aber unklar.