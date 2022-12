Prägende Texte: Peter Handke wird heute 80

Bei den St. Veiter Literaturtagen wegen seiner zu langen Haare hinausgeworfen oder das Publikum von der Bühne aus beschimpfend, eckt der Weltenbürger auch durch seine politischen Sichtweisen wie etwa zu Serbien an. Als „Journalistenhasser“ bekannt, schätzt er das Authentische. So verborgte der Dr. h.c. für die Ausstellung „Arteficia“ an der Uni Klagenfurt sein selbst vernähtes, in Stockholm getragenes Hemd, welches nun in dem von Barbara Maier herausgegebenen, gleichnamigen Buch zu sehen ist.