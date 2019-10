Peter Handke: Jedes Wort an seinem Platz

Wanderlust führte ihn zwei Jahre durch die Welt

In zweiter Ehe mit der Französin Sophie Semin verheiratet (Tochter Léocadie ist 28 Jahre), wohnt er wieder allein, steht mit seiner in Paris lebenden Frau aber in liebevollem Kontakt. Amina (* 1969), die Tochter aus der Ehe mit der Schauspielerin Libgart Schwarz, wuchs nach der Trennung der Eltern bei ihm in Salzburg auf, bis ihn 1987 die Wanderlust überfiel und er zwei Jahre lang die Welt vermaß - von Slowenien über Griechenland bis Ägypten, durch ganz Europa nach Alaska, Spanien und Frankreich, wo er 1990 das Haus in Chaville erwarb.