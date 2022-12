Mit nur 24 Jahren! ÖSV-Dame beendet ihre Karriere

Freeskierin Laura Wallner hat ihren Rücktritt vom aktiven Freeski Sport bekannt gegeben. Die 24-jährige Tirolerin konnte bei der Weltmeisterschaft in Aspen (USA) sowie bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 teilnehmen und sicherte sich im Weltcup eine Vielzahl an Top-10 Ergebnissen.