Kiew: „Russen vergewaltigen, foltern und töten“

50.197 Fälle von Kriegsverbrechen aufgenommen

Der Deutschland-Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Wenzel Michalski, sprach ebenfalls von einer Systematik der Gewalt. „Gräueltaten an Zivilisten gehören zur Kriegstaktik der russischen Soldaten in der Ukraine“, sagte Michalski den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Die Gewalt der Soldaten einschließlich der Vergewaltigungen wird von der Spitze der russischen Politik und des Militärs nicht geahndet. Im Gegenteil: Kräfte, die besonders brutal vorgehen, werden noch ausgezeichnet.“ Die Gewalt werde von der Führung mindestens billigend in Kauf genommen.