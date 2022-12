Brand bei Hersteller für Glasverpackungen

Als Folge eines totalen Stromausfalles war es am Samstagnachmittag in der Firma Vetropack in Kremsmünster zu einem Ausfall der Wasserversorgung der Glaswannen sowie der Feederlinien am sogenannten heißen Ende gekommen.



Überhitzung

Aufgrund des Zeitraumes zur Aktivierung der Notstromaggregate sowie Umschaltung auf die Ortswasserleitung gab es eine Überhitzung mit sehr starker Rauchentwicklung und großflächiger Verrauchung von Werkshallen. Zumindest ein Schichtmitarbeiter musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf eingeliefert werden.