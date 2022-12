Rabiater Osttiroler (23) wollte Sex-Attacke rächen

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag in und vor einem Lokal in Lienz ab: Nachdem ein 40-Jähriger offenbar eine Frau sexuell belästigt hatte, wollte sich ein Bekannter (23) am Verdächtigen rächen. Die Polizei musste einschreiten und am Ende sogar den rabiaten 23-Jährigen festnehmen. Jede Menge Alkohol war im Spiel.