Ihr Stockerl feierte Conny Hütter wie Siegestor

Sofia Goggia legte sich am roten Sessel der Führenden zurück und blies kräftig Luft aus! Das war schon wieder knapp, verdammt knapp. Erst war die Schweizer Olympiasiegerin Corinne Suter der Italienerin bis auf vier Hundertstel nahe gerückt - und dann donnerte Conny Hütter an. Bei der letzten Zwischenzeit hatte es bei der Steirerin noch grün aufgeleuchtet: zeitgleich mit Goggia! Und viel langsamer als die Führende war Conny auf den letzten Metern ins Ziel dann auch nicht. Sechs Hundertstel fehlten am Ende - und das bedeutete Platz drei. Den feierte Hütter gleich, als hätte sie bei der Fußball-WM das Siegestor erzielt. Mit der Doppelsäge!