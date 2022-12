Sparkurs: Rosenbauer baut doch Mitarbeiter ab

Große Weihnachtsfeier findet aus Kostengründen nicht statt

Auf eine große Weihnachtsfeier wird verzichtet, weil die Kosten dafür in keiner Relation standen. Dafür gibt’s einen Umtrunk am Freigelände und Zuschüsse für Feierlichkeiten in den Firmenbereichen. Weil Fahrgestelle zu spät geliefert werden, kommt’s weiter zu Verzögerungen. Wolf: „Derzeit haben wir 90 Fahrzeugaufbauten am Hof.“