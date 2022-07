Ein Chefwechsel fast so schnell wie die Feuerwehr

„Tun, was gut für die Organisation ist“

„Man muss tun, was gut für die Organisation ist, nicht, was angenehm ist“, betonte Siegel in der Vergangenheit. Dass auch für Rosenbauer die Herausforderungen größer werden, soll ein Grund für seinen Abschied gewesen sein. Der 57-Jährige, der die sechste Generation der Eigentümerfamilie vertreten hatte, hatte in den letzten Jahren große Dienste in Strategiethemen geleistet. Im ersten Quartal 2022 fuhr Rosenbauer ein negatives Ergebnis in Höhe von 18,6 Millionen € ein.