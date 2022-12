Drau-Flößerei wird zum UNESCO-Kulturerbe ernannt

Altes Wissen lebendig halten

In Österreich wird die Flößerei vor allem entlang der Drau praktiziert. Alljährlich bauen sechs Ortschaften in Kärnten ein Floß und durchfahren die letzte österreichische Fließstrecke des Flusses. Ziel dahinter ist es, das alte Wissen um die Flößerei lebendig zu halten. Die Drau war in Kärnten bis ins 20. Jahrhundert eine wichtige West-Ost-Verbindung. Ab dem 17. Jahrhundert galt sie als „Kärntner Holzstraße“ für Sägewerke und später Zellulosefabriken. Von Oberkärnten aus wurden Rund- und Schnitthölzer, Eisenprodukte und andere Waren auf Flößen die Drau abwärts verfrachtet.