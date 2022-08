Ab Samstag fahren wieder Flöße die Drau hinunter

Von Samstag bis Montag finden wieder die traditionellen Oberdrautaler Flößertage statt. An drei Tagen wird die 55 Kilometer lange Strecke von Oberdrauburg bis Spittal mit Zwischenstationen in Angriff genommen, in Berg gibt’s Samstag (17 Uhr) auch einen Dämmerschoppen mit der Trachtenkapelle Berg.