Embolo: „Bin einfach stolz auf diese Mannschaft!“

Fabian Schär (Schweiz-Verteidiger): „Wir wussten, was auf uns zukommt. Ein sehr schwieriges Spiel. Am Ende sind wir verdient weitergekommen. Wir waren die souveränere Mannschaft. Am Schluss wurde es hektisch. Wir haben versucht, ruhig zu bleiben. Wir haben nicht mehr viel zugelassen. Wir hätten sogar nur noch ein Tor benötigt, um Gruppensieger zu werden. Aber wenn wir eines bekommen... Es war irgendwie verwirrend.“