Pussy Riot protestiert bei Iran-Match auf Tribüne

Unterdessen lehnte der katarische Energieminister Saad Scherida Al-Kaabi Änderungen im Umgang mit homosexuellen Menschen in seinem Land infolge der Fußball-WM ab. „Als Muslime glauben wir daran, dass LGBTQ nicht akzeptabel ist in unserer Religion“, sagte Al-Kaabi dem Sender „Bild TV“ in einem am Dienstag veröffentlichen Interview. „Das islamische Gesetz akzeptiert LGBTQ nicht.“ Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.