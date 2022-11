„Kein Wille da!“ Kamerun-Keeper erklärt Rauswurf

Gleichwohl erklärte er in dem in sozialen Medien veröffentlichten Statement: „Ich respektiere und unterstütze immer die Entscheidungen derer, die sie fällen müssen, um den Erfolg für unser Team und unser Land zu suchen.“ Kameruns Cheftrainer Rigobert Song hatte seinen Stammtorhüter am Abend vor dem 3:3 gegen Serbien aus nicht näher benannten disziplinarischen Gründen am Montag aus dem Team gestrichen. „André wollte ausscheren“, hatte Song nach dem Spiel gesagt: „Es ist wichtig, dass wir alle hier Teamgeist, Disziplin und Respekt zeigen.“