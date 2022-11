Besonders viele Kinder mit Atemwegserkrankungen

„Es handelt sich um eine Atemwegserkrankung, die für Kinder unter einem Jahr besonders gefährlich sein kann“, erklärte Herbert Kurz, Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde in der Klinik Wien-Donaustadt. Während Erwachsene meist ein paar Tage mit Erkältungssymptomen belastet sind, müssen Babys und Kleinkinder oft stationär im Spital aufgenommen werden. „Das führt dazu, dass in ganz Wien die Kinderbetten in den Spitälern außergewöhnlich stark ausgelastet sind“, so der Kinderarzt.