Corona: Droht jetzt die nächste Winterwelle?

Zahl der Impfstraßen ab Samstag auf 13 reduziert

Um seine Gesundheit macht sich Franz Auer (Foto links oben) keine besonders großen Sorgen mehr. Dass sein Grüner Pass die Gültigkeit und man damit auch globale Reisefreiheit behält, ist das stärkere Motiv, wieso sich der 58-Jährige am Freitag den vierten Stich in der Impfstraße in Weiz abgeholt hat: „Den heutigen letzten Öffnungstag habe ich bewusst genutzt, ansonsten wird’s wieder kompliziert“, sagt der Oststeirer. Neben Weiz wurde gestern Abend auch der Standort in Murau geschlossen, nun sind von den einst mehr als 20 Impfstraßen noch 13 über.