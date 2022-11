Virus-Welle überrollt Kinderkliniken in Bayern

Bei dem Virus handelt es sich um eine akute Erkrankung der oberen und unteren Atemwege. Es treten grippeähnliche Symptome auf, die durch Tröpfchen weitergegeben werden können. Besonders gefährdet seien vor allem Kinder unter zwei Jahren. Denn: Aufgrund der Corona-Beschränkungen seit 2020 hatten Kinder in diesem Alter bisher wenig Möglichkeit, ihr Immunsystem durch Viren zu stärken. In den kommenden Tagen und Wochen befürchten Mediziner in Bayern einen starken Anstieg der Welle.