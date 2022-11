Bahnstreik - Tausende kamen zu spät in die Arbeit!

Mancher Pendler wird wegen des Warnstreiks wohl eine schlaflose Nacht gehabt haben – doch das große Chaos blieb aus. Und das – auch zur Überraschung der beiden großen Automobilorganisationen ÖAMTC und ARBÖ – bis auf einige Ausnahmen (siehe Grafik unten) an vielen Verkehrsknotenpunkten. Was die Situation dann doch noch punktuell verschärfte: In Graz, Innsbruck und Linz nutzen die Aktivisten von „Letzte Generation“ Punkt 8 Uhr morgens die „Gunst der Stunde“ und bescherten den ohnehin leidgeplagten Lenkern zusätzlich Unannehmlichkeiten und Verspätungen auf dem Weg in die Arbeit. Die Polizei konnte die Klima-Kleber aber rasch von den Straßen lösen. Nur Wien blieb diesmal von der Aktion verschont.