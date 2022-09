Kim Jong Uns Tochter angeblich im TV zu sehen

Basketballstar verriet Namen von Tochter

Der Diktator soll drei Kinder haben - zwei von ihnen mit seiner Ehefrau. Dass eine seiner Töchter Ju Ae heißt, plauderte der Ex-Basketballspieler Dennis Rodman im Jahr 2013 aus. Der US-Promi verriet in einem Interview mit dem „Guardian“, er habe bei einem Besuch in Nordkorea diese Tochter sogar gehalten. „Er ist ein guter Vater und hat eine schöne Familie“, so Rodman. Dass der Diktator überhaupt verheiratet ist, wurde erst 2012 bekannt gegeben.