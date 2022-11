In Topform! Van Gerwen gewinnt die WM-Generalprobe

Der langjährige Primus Michael van Gerwen fährt in Topform zur Darts-WM nach London. Der Niederländer mit dem Spitznamen „Mighty Mike“ gewann am Sonntag die Players Championship Finals in Minehead, die als letzter Gradmesser vor dem Turnier im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Jänner) gelten.