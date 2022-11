So kommen Sie durch das morgige Streik-Chaos

Die Verhandlungen um einen neuen Eisenbahner-Kollektivvertrag sind am Sonntag gescheitert. Somit wird wie angedroht am Montag österreichweit für 24 Stunden gestreikt. Ein Stau auf den Straßen, besonders im Frühverkehr, ist vorprogrammiert. Der ÖAMTC gibt Tipps, wie beispielsweise Pendler und Co. dennoch rechtzeitig an ihr Ziel kommen, und das möglichst stressfrei.