Brasilien gegen Schweiz ab 17 Uhr LIVE

Teamkollege Marquinhos bestätigte das am Sonntag, Neymar glaubt fest an ein zeitnahes Comeback. „Er ist sehr fokussiert, er schläft in der Physiotherapie und lässt sich 24 Stunden am Tag behandeln“, sagte der Verteidiger. Das zeige, wie sehr er zurückkehren will. „Wir wissen nicht, wann das sein wird, aber wir hoffen, dass es so schnell wie möglich passiert.“ Tite gab sich jedenfalls locker, „ich bin sehr entspannt“, betonte der Trainer.