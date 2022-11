Riesentorlauf der Damen ab 16 Uhr LIVE

Für die ÖSV-Technikerinnen ist der Slalom-Auftakt in Levi am vergangenen Wochenende gründlich schief gegangen mit nur drei Top-20-Plätzen bzw. einem achten Rang durch Katharina Liensberger als bestes Ergebnis. Die Truppe blieb zwei Tage in Finnland und feilte am Riesentorlaufschwung.