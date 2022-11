Nach Kampf: „Trainer hat mir eine runtergehauen“

„Dreckiger“ Kampf erwartet

Am 3. Dezember will er bei der zehnten Bounce Fight Night (17.45 Uhr/krone.at und kronetv streamen bzw. übertragen LIVE) gegen den kroatischen Normalausleger Petar Pavcec wieder „locker und spielerischer“ boxen. „Ein kleiner Untersetzter. Das sollte mir liegen. Die kenne ich mittlerweile in und auswendig von Turnieren. Es wird hart, weil er wird reinstürmen und versuchen, dreckig zu boxen - damit muss ich umgehen können.“