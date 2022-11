Wiener rechnen mit Blackout und befürchten Chaos

Jeder zweite Österreicher trifft Vorbereitungen

Die Vorbereitungen auf und die Erwartungen an einen langfristigen Stromausfall gehen in der Stadt und auf dem Land etwas auseinander. Während in anderen Bundesländern Heizmaterial und Benzin gebunkert werden, sind die Wiener hier Schlusslicht. Auch Notstromaggregate oder Ähnliches wird man in Wien eher seltener finden. Das habe aber weniger mit der Unbedarftheit der Hauptstädter als mit den fehlenden Möglichkeiten in der Stadt zu tun, ist Alexander Zeh von Ipsos Austria überzeugt.