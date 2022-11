Warum manche Häftlinge auf ein Blackout hoffen

Der Blackout am Ring hat diese Woche für Staunen und Aufregung gesorgt. Doch nur 300 Meter weiter steht mitten in Wien in der Josefstadt Österreichs größtes Gefängnis. Und derzeit sitzen in Wien auf vier Justizanstalten verteilt 1707 Personen ein - vom kleinen Dieb bis zum Mafia-Handlanger.