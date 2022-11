Haaland: Diese Dame lässt sein Herz höherschlagen

Statt der Weltmeisterschaft in Katar genoss Haaland zusammen mit der 18-Jährigen zuletzt einen Urlaub in Marbella, wo der Stürmer eine Villa besitzt. Freunde berichten gegenüber der „Sun“, dass Haaland „verschossen“ sei. „Es scheint ziemlich ernst zu sein. Isabel ist nach Deutschland und England gereist, um Erling zu sehen, und jetzt war sie mit ihm in Marbella“, wird eine nicht namentlich genannte Quelle zitiert.