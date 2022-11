„Krone“ auf Streife mit Wiens Taschendieb-Jägern

Oft ist es nur ein Moment der Unachtsamkeit, ein Blick in die falsche Richtung - und schon ist es passiert. Handtasche offen, Geldbörse weg. Auch wenn der finanzielle Schaden in den meisten Fällen überschaubar ist (die Menschen haben immer weniger Bargeld dabei), zieht so ein Diebstahl einen Rattenschwanz an Problemen nach sich. Wer schon einmal Opfer eines Diebstahls geworden ist, kann ein trauriges Lied davon zwitschern: Anzeige erstatten, Bankkarten sperren und neu bestellen, Führerschein ebenso. Dazu kommt das widerliche Gefühl, Opfer einer kriminellen Tat geworden zu sein. Wir geben Tipps, wie Sie sich vor Taschendieben schützen können.