Ferrari hat Motorleistungen aus Angst gedrosselt

Als größter Konkurrent für Red Bull war Ferrari in die Formel-1-Saison 2022 gestartet, Charles Leclerc galt durchaus als Anwärter auf den Titel in der Fahrerwertung. Am Ende mussten sich die Italiener doch deutlich geschlagen geben, in der Konstrukteurswertung fehlten satte 205 Punkte auf die Bullen, die sämtlichen Motorschäden haben durchaus ihren Teil dazu beigetragen, weshalb man sich teamintern dazu entschlossen haben soll, die Leistung der Autos zu drosseln.