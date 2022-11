Defekt bei Haas-Debüt: Nico Hülkenberg muss warten

So hat sich das Nico Hülkenberg bestimmt nicht vorgestellt. Im Rahmen der Formel-1-Tests in Abu Dhabi hatte der Haas-Neuzugang eigentlich vor, ein erstes Gefühl für seinen Boliden zu bekommen. Stattdessen verbrachte er am Dienstag zwei Stunden wartend, nachdem er das Auto defekt ausrollen lassen musste.