Rührende Aktion von England-Star bei WM in Katar

Was für eine rührende Aktion: England-Star Jack Grealish hat bei der Weltmeisterschaft in Katar sein Versprechen eingelöst! Nach seinem Treffer gegen den Iran gab es einen speziellen Torjubel, den er dem elf Jahre alten Finlay, der an Zerebralparese, einer Störung des Nerven- und Muskelsystems, leidet, widmete.