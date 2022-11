Nächster Aufreger: FIFA verbietet Belgien-Trikot

Nächster Aufreger bei der Fußball-WM in Katar: Nachdem die FIFA die Kapitänsschleifen mit dem „One Love“-Schriftzug verboten hatte, geht‘s jetzt der belgischen Nationalmannschaft im wahrsten Sinne des Wortes an den Kragen: Die ebendort bei den Auswärtstrikots angebrachte und in Regenbogenfarben gehaltene „Love“-Aufschrift muss verschwinden.