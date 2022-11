Preisanstieg im Schatten des Betrugsskandals

Rückzahlungen von 26 Millionen Euro drohen

Wie berichtet, bildete der Energieversorger für mögliche Schadensrückzahlungen 26 Millionen Euro an Rückstellungen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen, trotzdem ist die Rede davon, dass bei der Energie Ried die Lichter ausgehen könnten. Pöttinger: „Der Eigentümer, in dem Fall die Stadt Ried, will das Unternehmen auf keinen Fall verlieren. Deshalb stelle ich mich dieser reizvollen Neuausrichtung.“