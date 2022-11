Klima-Aktivisten stellten in der Uni Windrad auf

Eilig hasten Studenten ins Innere des Nonntaler Uniparks. Die meisten von ihnen blicken stur gerade aus. Nur wenige bemerken das neue Objekt, das still und stumm am Balkon des ersten Obergeschosses Richtung Altstadt zeigt. „Mit unserem Windrad beweisen wir, dass diese Form der grünen Energie in Salzburg möglich ist“, sagt der Student Max stolz.