Jetzt muss Ortschef Höckner 7 Jahre ins Gefängnis

Das Oberlandesgericht Linz hat am Montag das vorerst letzte Wort in der Causa um den wegen Vergewaltigung schuldig gesprochenen Ex-ÖVP-Bürgermeister von Scharten und Landtagsabgeordneten Jürgen Höckner gesprochen. Höckner hatte in erster Instanz siebeneinhalb Jahre ausgefasst. Der Schuldspruch ist mittlerweile rechtskräftig. Das OLG entschied, dass der Ex-Politiker nun ein halbes Jahr weniger, also sieben Jahre hinter Gitter muss.