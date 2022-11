Herzog seit knapp zwei Jahren wieder am Podest

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat es erstmals seit Jänner 2021 wieder auf das Weltcup-Podest geschafft. Die Olympia-Vierte musste sich am Sonntag in Heerenveen in 37,48 Sekunden um 27 Hundertstel nur der auch schon beim Saisonauftakt in Norwegen siegreichen Südkoreanerin Kim Min-sun geschlagen geben.