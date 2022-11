Diese „Volltreffer“ machen Lust auf WM-Endrunde

Sie stand bereits an Cristiano Ronaldos Seite, als die Zwillinge noch nicht geboren waren: Mit Georgina Rodríguez scheint CR7 vor sechs Jahren nicht nur die richtige Frau an seiner Seite, sondern auch noch eine tolle Mutter für alle seine Kinder gefunden zu haben. Und nicht nur das. Georgina ist zur Businessfrau avanciert. Unternehmerin für ihre eigene Bekleidungsmarke „OM By G“, deren erstes Produkt am ersten Tag der Markteinführung ausverkauft war, Geschäftsführerin und Miteigentümerin eines Haartransplantationsunternehmens mit einem Umsatz von rund zehn Millionen Euro. Und im April 2021 wurde ihr Engagement bei Netflix bekannt gegeben, um einen Dokumentarfilm über ihr Leben zu drehen. Ja, man kann sagen: Die Ronaldos sind erfolgreich.