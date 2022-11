Energiekonzern-Übergewinne abschöpfen - sinnvoll?

Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, die Übergewinne, die bei Energiekonzernen durch den Ukraine-Krieg entstanden sind, abzuschöpfen. Bis zu 40 Prozent der Differenz zu einem Durchschnittsgewinn der vergangenen vier Jahre werden bei Öl- und Gasfirmen einkassiert, kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag an. Das Geld soll für Entlastungsmaßnahmen verwendet werden, erklärte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Halten Sie das für den richtigen Weg? Diskutieren Sie mit unserer Community in den Kommentaren darüber, wir sind gespannt auf Ihre Ansichten.