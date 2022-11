Rückgang der Arbeitslosigkeit wird nun nachlassen

Positive Bilanz im Oktober

Die Oktober-Daten freilich geben noch keinen Anlass zur Sorge, ganz im Gegenteil: Mit Ende des Monats waren 36.167 Menschen als arbeitslos gemeldet - um 13,5 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. „Das bedeutet den stärksten Rückgang in ganz Österreich“, sagt Sandra Kern, Vizechefin des Arbeitsmarktservice. Rechnet man die Schulungsteilnehmer hinzu, so sind mit insgesamt 44.807 Personen noch immer um 11,7 Prozent weniger Menschen in Niederösterreich auf Job-Suche als im vorigen Herbst.