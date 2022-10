Wifo: Österreichs BIP im dritten Quartal gesunken

Rückläufig war mit minus 0,3 Prozent auch die Wertschöpfung in Handel, Beherbergung und Gastronomie, wogegen leichte Zuwächse in der Produktion der öffentlichen Verwaltung (plus 0,7 Prozent), im Bauwesen (plus 0,2 Prozent) und bei den sonstigen Dienstleistungen (plus 0,1 Prozent) zu verzeichnen waren.