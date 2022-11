Caps kassieren dritte Pleite, auch Bozen verliert

Die Vienna Capitals kassierten mit dem 1:2 gegen Fehervar die dritte Niederlage hintereinander. Tabellenführer HCB Südtirol hat in der 19. Runde der ICE Hockey League beim Villacher SV eine deutliche 3:6-Pleite hinnehmen müssen. Damit liegen die Bozener nur mehr drei Punkte vor den Innsbrucker Haien, die am Dienstag mit einem 5:2 bei den Pioneers Vorarlberg den vierten Sieg in Serie feierten und ein Spiel weniger ausgetragen haben. Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat indes vier Partien weniger gespielt und als Dritter sechs Punkte Rückstand auf die Südtiroler.