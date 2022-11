Steht große Rückkehr der Schulskikurse in Haus?

Es könnte das große Comeback-Jahr für die beliebten Schulskikurse werden. Könnte. Denn die Vorzeichen für das teure Freizeitvergnügen stehen auch diese Saison wieder einmal eher schlecht. Doch diesmal ist es nicht die Pandemie, sondern die hohe Inflation und die horrenden Teuerungen, die dem Wintersport so gar nicht in die Karten spielen. Corona-bedingt haben in den vergangenen zwei Jahren kaum Wintersportwochen stattgefunden und sind großteils abgesagt worden. Mit Ausnahmen von einigen Kursen im März 2022. Dennoch lassen die letzten Zahlen laut dem Verein Wispowo hoffen.