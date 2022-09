Urlauberin filmte fünf Wolfswelpen in Kärnten

„Für Almwirtschaft eine Katastrophe“

Die verbleibenden Kühe und Schafe werden nun abgetrieben. „Es hat bereits sieben bis acht bestätigte Schafsrisse in dieser Gegend gegeben, die auf den Wolf zurückzuführen waren. Für uns ist das eine Katastrophe“, so Krieghofer. Die Politik müsse sich entscheiden, ob nun der Wolf oder die Almwirtschaft geschützt wird. „Man muss ja auch bedenken, dass die Jungen in einem Jahr erwachsen sind. Eine Kuh kann vielleicht einen einzelnen Wolf abwehren. Ein Rudel ganz sicher nicht!“